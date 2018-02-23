Более 20 тысячах должников по алиментам лишены водительских прав, - глава Минюста Петренко

За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам и лишили права водить автомобиль 21 тысяче неплательщиков алиментов.

Об этом в ходе сессии стратегического планирования Минюста в пятницу сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает «Интерфакс-Украина».

- За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысяч злостных неплательщиков алиментов, также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами, - рассказал он.

Кроме того, по его словам, были объявлены в розыск 6 тысяч должников.

Министр отметил также, что с начала действия соответствующего закона с этой категории неплательщиков уже было взыскано 50 миллионов гривень.

Петренко сообщил, что в ближайшее время во всех областях Украины будут созданы штабы и мобильные группы по вопросам взыскания алиментов с должников.

Петренко также анонсировал, что с 1 апреля по примеру взыскания задолженности по алиментам будет запущен процесс взыскания долгов по заработной плате.

- Также хочу анонсировать, что по такой же модели мы планируем запустить работу по взысканию задолженности по заработной плате, - сообщил он.

По словам министра, этим будут заниматься те же штабы.

- Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате, - добавил министр.

Он сообщил, что на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 миллиарда гривень, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на полмиллиарда.

Петренко заявил, что допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года.

- Если мы увидим, что будет необходимо делать более жесткие требования, - была дискуссия по усилению уголовной ответственности или дополнительных стимулов в отношении недобросовестных родителей, то такие решения будем принимать в конце года, - сказал он.

По мнению министра, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов. Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.