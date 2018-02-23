«По Украине начнут ездить мобильные группы — будут взыскивать долги по зарплате», - Минюст

Первого апреля в Украине стартует процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что по данным Минюста, задолженность по зарплате в Украине составляет 2,7 миллиарда гривен. При этом только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на половину миллиарда.

«Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате», — добавил министр.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов. Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.