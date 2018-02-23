Николаевскому аэропорту передали «скорую», которой почти не пользовались в центре экстренной медицины

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4014 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2408)   

КП «Николаевский международный аэропорт» 23 февраля получило от Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф автомобиль скорой медицинской помощи «Газель».

Об этом сообщается на «Facebook»-странице аэропорта.

«В областном центре данное авто использовалось крайне редко, поэтому передача не повлияет на качество выполняемых центром задач. Одной из важнейших задач перед каждым аэропортом Украины и мира является сохранение жизни и здоровья пассажиров, экипажа воздушного судна и сотрудников аэропорта. Благодаря своему медицинскому автомобилю и наш аэропорт стал в состоянии сохранить вашу жизнь и здоровье», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в КП «Николаевский международный аэропорт» готовятся к получению сертификата аэродрома.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество