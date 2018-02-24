«805 тысяч в бюджет Украины, и ничего в местный»: В Коблевском сельсовете разбирались, куда платит налоги собственник «Мама-пляжа»

В четверг, 22 февраля, в Коблевском сельсовете комиссия с представителями рабочей группы, занимающейся вопросом установления законности функционирования «Мама-пляжа» на 22-ух сотках курорта Коблево, разбиралась в том, платит ли собственник пляжа налоги в местный бюджет, и имеет ли он документы, подтверждающие его права на занимаемую территорию.
Об этом идет речь в сообщении ОО «Общество предпринимателей Коблево», пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
По словам представителя «Общества предпринимателей Коблево» Олега Ангелова, в местный бюджет не поступают от деятельности «Мама-пляжа», начиная с 2012 года. При этом он отметил, что странным образом расширяются границы земельного участка, которую с разрешения сельсовета имеет право облагораживать бизнесмен и глава постоянной депутатской земельной комиссии сельсовета Олег Изман.
– Тот ответ, который я получил на свой запрос в сельсовет, говорит о том, что налоги «Мама-пляж» налоги не платит. Я не знаю, правда это или нет, однако считаю необходимым, чтобы собственник бизнеса подтвердил или опроверг это документально. Следующий запрос показал, что в Коблево до сих пор не определены границы водоохраной зоны и отсутствует детальный план застройки. Вопрос по имуществу, расположенному на земле, где находится «Мама-пляж» на данный момент ещё рассматривается в суде. На сегодняшний день участок для «Мама-пляжа» по Закону не отведен. Это факт, – отметил заместитель председателя «Общества предпринимателей Коблево» Олег Ангелов.
Отмечается, что в ходе дополнительных разбирательств выяснилось, что в то время, когда сельсоветом было выдано разрешение на разработку проекта землеустройства под «Мама-пляж», на данном участке уже находился арендатор Заричанский, заключивший в 2007 году договор аренды с Березанской райадминистрацией на 49 лет. Согласно Договору, в его распоряжении находятся 2 сотки под строительство спасательного поста. Договор является легитимным.
В свою очередь Олег Изман сообщил собравшимся о том, что существует еще одно разрешение сельского совета от 2015 года на разработку проекта землеустройства для некой фирмы «Сангейт», которая благополучно разработала всю документацию, и, в итоге, также претендует на территорию нынешнего «Мама-пляжа».
«Как сельсовет мог дать разрешение на разработку проекта землеустройства Изману в 2016 году, если часть этой территории в 2007-ом отдана Заричанскому, а в 2015-ом фирме «Сангейт». Почему Изман, зная об этом, на протяжении не одного года пользуется сельской территорией и территориями других фирм, не платя при этом налоги в местный бюджет. Странным также представляется что, несмотря на наличие других собственников на данном участке, депутат требует оформить территорию на него. В связи с этим, «Общество предпринимателей Коблево» считает справедливым отменить разрешение сельсовета на разработку проекта по землеустройству от 03 июня 2016 года, выданного для развития «Мама-пляжа», – говорится в сообщении.
В свою защиту предприниматель и депутат Олег Изман и его супруга Марина Авдеева-Акентьева, также предприниматель и депутат районного совета, представили платежные документы, подтверждающие оплаты налогов на сумму 805 тысяч гривен в бюджет Украины.
– Сельсовет не мог знать обо всех моих субъектах предпринимательской деятельности, которые работают у меня на фирмах. Да, действительно, они сказали свою часть правды, которая прошла официально, имея право выставить мне счет и получить оплату. Остальной информацией они не владеют. Да, они дали табличку, на основании которой господин Ангелов рассказал каждой газете в области, что предприниматель Олег Изман не платит налоги. Так вот я говорю – я плачу налоги. И я считаю, что я достаточно неплохо пополняю бюджет страны своими предприятиями, – заявил Изман.
«На удивление Олега Ангелова в представленной отчетности по уплате налогов никто из комиссии так и не увидел результаты работы непосредственно «Мама-пляжа», которые, по идее, должны отражаться там наряду с результатами от деятельности других предприятий бизнесмена. Вследствие этого, Олег Ангелов еще раз уточнил, что «Общество предпринимателей Коблево» настаивает на том, чтобы бизнесмен отчитался не по деятельности всех его фирм, а именно по работе «Мама-пляжа», занимающего территорию курорта на сомнительных основаниях. Как такое может быть и чем руководствовался сельсовет, раздавая направо и налево разрешения на благоустройство одного и того же земельного участка разным предпринимателям, остается только догадываться», – говорится в сообщении.
После выступления Олега Измана, обвинившего «Общество предпринимателей Коблево» и конкретно Олега Ангелова в предвзятом отношении к нему лично и «заказном давлении», участники группы выразили возмущение тем, что поднятый вопрос неуплаты налогов касается лишь «Мама-пляжа».
– В мою сторону сегодня летят лживые обвинения. Были затронуты мои честь и достоинство. Это целенаправленное заказное давление на меня, как на депутата и гражданина Украины, главу земельной комиссии и владельца бизнеса, – сказал Изман.
На что представитель общества ответил, что согласен с тем, чтобы подобную проверку прошли все предприниматели, ведущие бизнес в Коблево. Это обеспечит законную деятельность каждого из них и убережет местный бюджет от существенных недостач.
Арендатор Заричанский поставлен в известность сложившейся ситуации и пожелал лично приехать на следующую сессию сельсовета для того, чтобы разобраться в происходящем, так как возникшая ситуация напрямую нарушает его законные права на владение частью спорной территории.
«Где наши правоохранительные органы, почему они бездействуют, почему они на это закрывают глаза? Депутат, председатель земельной комиссии лоббирует свои интересы по выделению себе участка земли. Почему никто не составляет протоколы о коррупции?» - резюмировали в ОО «Общество предпринимателей Коблево».