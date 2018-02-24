«805 тысяч в бюджет Украины, и ничего в местный»: В Коблевском сельсовете разбирались, куда платит налоги собственник «Мама-пляжа»

В четверг, 22 февраля, в Коблевском сельсовете комиссия с представителями рабочей группы, занимающейся вопросом установления законности функционирования «Мама-пляжа» на 22-ух сотках курорта Коблево, разбиралась в том, платит ли собственник пляжа налоги в местный бюджет, и имеет ли он документы, подтверждающие его права на занимаемую территорию.

Об этом идет речь в сообщении ОО «Общество предпринимателей Коблево», пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам представителя «Общества предпринимателей Коблево» Олега Ангелова, в местный бюджет не поступают от деятельности «Мама-пляжа», начиная с 2012 года. При этом он отметил, что странным образом расширяются границы земельного участка, которую с разрешения сельсовета имеет право облагораживать бизнесмен и глава постоянной депутатской земельной комиссии сельсовета Олег Изман.

– Тот ответ, который я получил на свой запрос в сельсовет, говорит о том, что налоги «Мама-пляж» налоги не платит. Я не знаю, правда это или нет, однако считаю необходимым, чтобы собственник бизнеса подтвердил или опроверг это документально. Следующий запрос показал, что в Коблево до сих пор не определены границы водоохраной зоны и отсутствует детальный план застройки. Вопрос по имуществу, расположенному на земле, где находится «Мама-пляж» на данный момент ещё рассматривается в суде. На сегодняшний день участок для «Мама-пляжа» по Закону не отведен. Это факт, – отметил заместитель председателя «Общества предпринимателей Коблево» Олег Ангелов.

Отмечается, что в ходе дополнительных разбирательств выяснилось, что в то время, когда сельсоветом было выдано разрешение на разработку проекта землеустройства под «Мама-пляж», на данном участке уже находился арендатор Заричанский, заключивший в 2007 году договор аренды с Березанской райадминистрацией на 49 лет. Согласно Договору, в его распоряжении находятся 2 сотки под строительство спасательного поста. Договор является легитимным.

В свою очередь Олег Изман сообщил собравшимся о том, что существует еще одно разрешение сельского совета от 2015 года на разработку проекта землеустройства для некой фирмы «Сангейт», которая благополучно разработала всю документацию, и, в итоге, также претендует на территорию нынешнего «Мама-пляжа».

«Как сельсовет мог дать разрешение на разработку проекта землеустройства Изману в 2016 году, если часть этой территории в 2007-ом отдана Заричанскому, а в 2015-ом фирме «Сангейт». Почему Изман, зная об этом, на протяжении не одного года пользуется сельской территорией и территориями других фирм, не платя при этом налоги в местный бюджет. Странным также представляется что, несмотря на наличие других собственников на данном участке, депутат требует оформить территорию на него. В связи с этим, «Общество предпринимателей Коблево» считает справедливым отменить разрешение сельсовета на разработку проекта по землеустройству от 03 июня 2016 года, выданного для развития «Мама-пляжа», – говорится в сообщении.

В свою защиту предприниматель и депутат Олег Изман и его супруга Марина Авдеева-Акентьева, также предприниматель и депутат районного совета, представили платежные документы, подтверждающие оплаты налогов на сумму 805 тысяч гривен в бюджет Украины.

– Сельсовет не мог знать обо всех моих субъектах предпринимательской деятельности, которые работают у меня на фирмах. Да, действительно, они сказали свою часть правды, которая прошла официально, имея право выставить мне счет и получить оплату. Остальной информацией они не владеют. Да, они дали табличку, на основании которой господин Ангелов рассказал каждой газете в области, что предприниматель Олег Изман не платит налоги. Так вот я говорю – я плачу налоги. И я считаю, что я достаточно неплохо пополняю бюджет страны своими предприятиями, – заявил Изман.

«На удивление Олега Ангелова в представленной отчетности по уплате налогов никто из комиссии так и не увидел результаты работы непосредственно «Мама-пляжа», которые, по идее, должны отражаться там наряду с результатами от деятельности других предприятий бизнесмена. Вследствие этого, Олег Ангелов еще раз уточнил, что «Общество предпринимателей Коблево» настаивает на том, чтобы бизнесмен отчитался не по деятельности всех его фирм, а именно по работе «Мама-пляжа», занимающего территорию курорта на сомнительных основаниях. Как такое может быть и чем руководствовался сельсовет, раздавая направо и налево разрешения на благоустройство одного и того же земельного участка разным предпринимателям, остается только догадываться», – говорится в сообщении.

После выступления Олега Измана, обвинившего «Общество предпринимателей Коблево» и конкретно Олега Ангелова в предвзятом отношении к нему лично и «заказном давлении», участники группы выразили возмущение тем, что поднятый вопрос неуплаты налогов касается лишь «Мама-пляжа».

– В мою сторону сегодня летят лживые обвинения. Были затронуты мои честь и достоинство. Это целенаправленное заказное давление на меня, как на депутата и гражданина Украины, главу земельной комиссии и владельца бизнеса, – сказал Изман.

На что представитель общества ответил, что согласен с тем, чтобы подобную проверку прошли все предприниматели, ведущие бизнес в Коблево. Это обеспечит законную деятельность каждого из них и убережет местный бюджет от существенных недостач.

Арендатор Заричанский поставлен в известность сложившейся ситуации и пожелал лично приехать на следующую сессию сельсовета для того, чтобы разобраться в происходящем, так как возникшая ситуация напрямую нарушает его законные права на владение частью спорной территории.