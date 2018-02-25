Николаевская «аграрка» получила сертификат по системе управления качеством

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19 февраля Николаевский национальный аграрный университет получил сертификат Органа сертификации систем управления ГП «Укрметртестстандарт».

Об этом говорится в сообщении университета.

«Документ свидетельствует, что система управления качеством Николаевского национального аграрного университета по предоставлению услуг в сфере образовательной и научной деятельности соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT) - Национального стандарта Украины. Системы управления качеством», - сообщили в Николаевском национальном аграрном университете.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество