Николаевская «аграрка» получила сертификат по системе управления качеством

19 февраля Николаевский национальный аграрный университет получил сертификат Органа сертификации систем управления ГП «Укрметртестстандарт».
Об этом говорится в сообщении университета.
«Документ свидетельствует, что система управления качеством Николаевского национального аграрного университета по предоставлению услуг в сфере образовательной и научной деятельности соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT) - Национального стандарта Украины. Системы управления качеством», - сообщили в Николаевском национальном аграрном университете.