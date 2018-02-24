«Снег был ожидаем»: Николаевские дорожники отчитались о посыпке улиц солью

Техника КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского горсовета в субботу, 24 февраля, с ночи занималась посыпкой улиц солью.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
«Сегодня ночью пошел снег. Ожидаемый. С 1:40 ночи техника «ЭЛУ автодорог» осуществляла антигололедную обработку городских автомобильных дорог. Работаем по утвержденным маршрутам. По состоянию на 7:30 утра использовано около 100 тонн соли. В работе ночью было задействовано 14 единиц техники», – говорится в сообщении.
Также на предприятии отметили, что на всех автомобильных дорогах города Николаева, закреплённых за «ЭЛУ автодорог», обеспечена проезжаемость транспорта.
«Сейчас проводится точечная (выборочная) доработка некоторых участков дорог, где во время объезда выявлены проблемные участки. Вся техника предприятия работает в режиме круглосуточного дежурства», – добавили на предприятии.