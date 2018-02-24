«Снег был ожидаем»: Николаевские дорожники отчитались о посыпке улиц солью

Техника КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского горсовета в субботу, 24 февраля, с ночи занималась посыпкой улиц солью.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Сегодня ночью пошел снег. Ожидаемый. С 1:40 ночи техника «ЭЛУ автодорог» осуществляла антигололедную обработку городских автомобильных дорог. Работаем по утвержденным маршрутам. По состоянию на 7:30 утра использовано около 100 тонн соли. В работе ночью было задействовано 14 единиц техники», – говорится в сообщении.

Также на предприятии отметили, что на всех автомобильных дорогах города Николаева, закреплённых за «ЭЛУ автодорог», обеспечена проезжаемость транспорта.