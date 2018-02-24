В Нацполиции прокомментировали обыск женщин в Оболонском суде Киева: «Действовали в соответствии с правилами»

Директор Департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил, что правоохранители действовали в соответствии с правилами обеспечения безопасности первых лиц государства, когда устраивали дополнительный осмотр журналисткам в Оболонском районном суде 21 февраля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 21 февраля правоохранители просили женщин снять верхнюю одежду на входе в Оболонский суд, где должен был состояться допрос Порошенко в рамках дела о госизмене Виктора Януковича. Таким образом они поймали одну из активисток Femen.

В то же время, по словам Тракало, его все государственные органы, причастные к процессу обеспечения безопасности, действуют четко и в соответствии с инструкциями, в частности, полиция действовала в соответствии со статьей 29 закона «О Национальной полиции».

А поверхностный осмотр женщин осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции»: поверхностная проверка осуществляется полицейскими соответствующего пола.

«Женщины-полицейские просили женщин, желающих присутствовать на этом судебном заседании, расстегнуть верхнюю одежду (ничего больше)», - отметил Тракало.

По его словам, во время такого осмотра была обнаружена представительница «одного из общественных движений, которая имела целью выразить свой протест довольно эпатажным способом».

С ней провели разъяснительную беседу и отпустили, добавил Тракало.

Как известно, сам Президент Петр Порошенко тогда заявил, что считает действия силовиков в Оболонском райсуде Киева недопустимыми.