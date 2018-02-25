12,5 тысяч автомобилей, на которых ездят украинцы, оформлены на 17 жителей польского Перемышля, - СМИ

Семнадцать жителей польского Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей из 14,5 тыс. зарегистрированных в регионе.

Об этом сообщает «Zaxid.net» со ссылкой на TVN Turbo.

Как отмечается, поляки регистрируют на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги предприниматели получают от украинцев, которые хотят стать совладельцами автомобилей «на польских бляхах», от 100 до 500 злотых.

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле, Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую ​​массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

- Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, то ж мы регистрируем, — пояснил чиновник.

Используя автомобили на иностранной регистрации украинцы избегают оплаты высоких таможенных пошлин, которые в отдельных случаях достигают даже $ 2 тыс. Лучше всего такое новое польско-украинское автомобильное партнерство видно у пункта пропуска в Корчове.

- За час через пункт пропуска проходит 80 автомобилей, из них 60 — зарегистрированы на польско-украинских совладельцев, — пояснила представитель отдела пограничной службы Польские граждане Эльжбета Пикор.

Пользуясь неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией украинцев инициативные поляки создали в пограничной зоне целые предприятия, которые в некоторых случаях зарабатывают сотни тысяч долларов в автомобильном бизнесе.

Напомним, ранее в ГФС заявили, что более 236 тысяч авто на европейских номерах в Украине находятся незаконно.