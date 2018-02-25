Американская компания Netflix выпускает телешоу, участников которого подталкивают к убийству

Компания Netflix готовит выпуск реалити-шоу The Push, в котором людей будут подталкивать к совершению убийства.

Об этом сообщает The Verge.

Ничего не подозревающие герои шоу будут попадать в стрессовые сценарии, в которые вовлечены 70 специально нанятых актеров. Участников подвергнут психологическим манипуляциям, чтобы им казалось, что убийство - столкнуть пожилого человека с крыши здания - единственный их выбор.

Создатели телешоу обещают не допустить реальных смертей.

- Мы поставили простой вопрос: можем ли мы совершить убийство под социальным давлением? - объясняет ведущий шоу Деррен Браун, который называет себя «психологическим иллюзионистом».

В 1960-х годах ответ на этот вопрос дала серия экспериментов американского психолога Стэнли Милгрэма, который хотел понять психологию немецкого общества при Третьем Рейхе.

Также эксперименты о внушаемости и давлении общественного мнения - в том числе знаменитый опыт с черной и белой пирамидками - показаны в фильме Я и другие, снятом в Киеве в 1971 году.