«Укрзалізниця» объявила о запуске нового поезда, который соединит Киев с Азовским морем и Донбассом

«Укрзалізниця», для обеспечения круглогодичного сообщения с Донбассом и Азовским побережьем, с 25 марта назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск.

Об этом сообщил и.о. председателя правления публичного акционерного общества «Укрзалізниця» Евгений Кравцов в Facebook.

«Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО «Укрзалізниця» назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта», - написал Кравцов.

По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что с апреля «Укрзалізниця» повысит цены на билеты для пассажиров.