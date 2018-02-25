Николаевские спасатели освободили шесть автомобилей, застрявших на заснеженных дорогах

За прошедшие сутки, 24 февраля, спасатели пять раз привлекались для оказания помощи водителям, автомобили которых застряли на заснеженных грунтовых и проселочных дорогах.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Данные случаи произошли в Веселиновском, Первомайском, Берзнеговатском районах области, а также в Николаеве.

Отмечается, что спасатели освободили один грузовой и пять легковых автомобилей, в которых находилось девять человек, среди которых также был один ребенок. Для оказания помощи от ГУ ГСЧС привлекалось пять единиц техники и 15 человек личного состава.

«Из-за резких температурных колебаний на дорогах образуется гололедица, а это в свою очередь создает риск возникновения чрезвычайных событий. По возможности избегайте дальних поездок и укомплектуйте свой транспорт самыми необходимыми вещами, которые могут пригодиться в случае опасности», – обращаются к жителям Николаева и области спасатели.

Напомним, что николаевские дорожники отчитались о посыпке улиц солью.