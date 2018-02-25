Операция «Мигрант»: В Николаеве на оптовом рынке полицейские обнаружили «нелегала» из Азербайджана

В субботу, 24 февраля, полицейские совместно с представителями общественных формирований по охране общественного порядка «Скиф» и «Граница» в рамках операции «Мигрант» провели рейд на одном из оптовых рынков областного центра Николаева, в ходе которого был обнаружен нелегальный мигрант из Азербайджана.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Отмечается, что цель таких отработок - выявление иностранцев, допустивших нарушения в миграционной сфере или которые незаконно находятся на территории Украины.

В результате совместной работы полицейских и общественных формирований были обнаружены два иностранца, которые вызвали сомнения в законности их пребывания на территории государства. Правоохранители передали мужчин в Управление государственной миграционной службы для установления указанных лиц и дальнейшей проверки законности их пребывания на территории Украины.

«Один из мужчин оказался нелегальным мигрантом, в отношении которого принимаются соответствующие меры реагирования. Гражданин Азербайджана привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 203 КУоАП за уклонение от выезда с территории Украины и принимаются меры по его возвращению из Украины в принудительном порядке», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Первомайске решили выслать из страны трех иностранцев, занимавшихся торговлей орехами.