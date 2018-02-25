Украину на Евровидении-2018 представит певец МELOVIN

В субботу, 24 февраля, в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2018. По итогам голосования жюри и зрителей победу одержал певец MELOVIN, который и представит Украину в Лисабьоне.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Исполнителю MELOVIN жюри выставило 5 балов. Певец LAUD получил от профи 4 балла, группа KADNAY заработала 3 балла, группа The Erised - 2 балла. VILNA - получила меньше всех от жюри, всего 1 балл. Высшую оценку от жюри получила певица TAYANNA - 6 баллов.

При этом, голосование зрителей принесло такие результаты:

Группа The Erised - 1 балл

LAUD - 2 балла

VILNA - 3 балла

TAYANNA - 4 балла

Группа KADNAY - 5 баллов

MELOVIN - 6 баллов.

Стоит отметить, что во время прямого эфира произошло два инцидента. Вначале один из членов жюри Андрей Данилко грубо ответил человеку из зала, прямым текстом послав того матерным словом. Инцидент произошел после выступления певицы TAYANNA. Девушка стояла на сцене во время обсуждения своего выступления. Тогда Данилко решил проверить не пела ли она под фонограмму. И добавил, что ему часто звонят и задают такой вопрос. Певица пояснила, что поет под «минусовку». В зале тем временем начал возмущаться менеджер певицы. Он громко кричал - «Позор». Данилко попросил «увести этого дурака» и после не сдержался нецензурно выразился.

Также отмечается, что Nick Melovin, он же 20-летний Костя Бочаров из Одессы. Победитель 6-го сезона шоу «X-Фактор» (телеканал «СТБ»). В прошлом году он тоже дошел до финала национального отбора.

Парень запомнился глазами разного цвета и черно-белыми волосами. Он носит цветные линзы «нулевки»: серые, голубые, зеленые. Чтоб выделяться из толпы и волосы покрасил в два цвета.

Как утверждает Костя в своих интервью, впервые с музыкой он познакомился еще в 4 года, когда бабушка привезла ему с рынка подарок – музыкальную шкатулку с мелодией «К Элизе». Сейчас Бочаров пишет песни, занимается режиссурой, увлекается практической химией, дизайном и фотографией, обожает готовить – это его вторая страсть после музыки.