В николаевском университете открыли две востребованные и популярные специальности

Международный классический университет имени Пилипа Орлика открыл новые специальности – «Дошкольное образование» и «Начальное образование». Это направление выбрано не случайно. На рынке труда сегодня существует дефицит кадров для работы в дошкольных учреждениях и младших классах школ.

Об этом сообщает пресс - служба учебного заведения.

Открытие новых специальностей стало возможным благодаря высокопрофессиональному кадровому составу университета, а также, наличию собственной практической базы, дошкольного учреждения «Детский сад «Гранд-Гипанис» и общеобразовательной школы «Гипанис - ЭОС», которые входят в структуру учебного комплекса университета.

Детский сад «Гранд-Гипанис» – одно из ведущих учебно-воспитательных учреждений города, обучение в котором проводится по авторским европейским и традиционным методикам. Особенностью детсада являются небольшие группы детей, индивидуальный подход к каждому ребёнку, современная материально-техническая база. Его выпускники легко адаптируются в школе и продолжают образование.

Детский сад «Гранд-Гипанис» – победитель в направлении «Дошкольное образование», награждён почётной медалью «Деловая гордость Украины» и носит звание «Лидер отрасли» Национального бизнес-рейтинга. Работу руководителя детского сада Костенко А. Н. также отмечено орденом «Безупречная деловая репутация».

Николаевская частная общеобразовательная школа «Гипанис - ЭОС» –негосударственное учебное заведение, созданное 20 лет назад. Она входит в ТОП - 500 лучших школ Украины и занимает 8-е место в «Рейтинге школ Николаевской области по итогам ВНО».

Педагогический коллектив школы «Гипанис – ЭОС» – это учителя высшей категории, отличники народного образования, обладатели почётного звания «Заслуженный учитель Украины». Ученики школы – участники и победители международных, национальных творческих и академических конкурсов. Они занимают первые места на олимпиадах, показывают лучшие результаты по итогам ВНО по биологии, английскому языку, истории. О талантливых выпускниках школы и их достижениях пишут известные мировые издания «Forbes», профильные издания «TechCrunch», «Venture Beat».

Школа также выступает организатором областных и городских семинаров, научно-практических конференций, координатором частных школ в Николаеве и является участником национальных форумов частных школ в Киеве.

Руководство университета уверенно, что такая база для подготовки педагогических кадров даст возможность студентам приобрести достойный опыт, умения и навыки профессиональной деятельности. Выпускники специальностей смогут успешно работать как в общеобразовательной школе, так и в других типах детских учебно-воспитательных учреждениях.

Более подробную информацию можно получить в приёмной комиссии университета. Наш адрес: город Николаев, улица Котельная, 2, телефон приёмной комиссии 050 394 72 87, 0512 59 30 01.