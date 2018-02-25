В США подозревают, что кибератаку во время открытия Олимпийских игр организовали российские спецслужбы, - The Washington Post

Российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на информационную инфраструктуру Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане с целью обвинить во вмешательстве КНДР.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

Напомним, ранее сообщалось, что во время церемонии открытия Олимпиады была совершена кибератака.

По информации собеседников издания, российские хакеры взломали несколько сотен компьютеров, обслуживающих Олимпиаду-2018, и пытались выдать атаку, как будто ее организовали хакеры из Северной Кореи. Такое кибервмешательство называется операцией «под чужим флагом», подчеркнули источники.

В Пхенчхане подтвердили факт кибератаки во время церемонии открытия Игр 9 февраля, но отказались говорить, причастна ли к этому Россия. В тот вечер произошли перебои с доступом в Интернет и на официальный сайт Олимпиады, были проблемы с трансляцией. Многие посетители не смогли распечатать билеты на церемонию.

По данным американской разведки, по состоянию на начало февраля Главное разведывательное управление Министерства обороны РФ имело доступ не менее чем к 300 компьютерам, связанным с Олимпийскими играми.

В свою очередь, эксперты предполагают, что кибератака была местью Международному олимпийскому комитету за запрет на участие команды России на зимних играх из-за нарушений антидопинговых правил.