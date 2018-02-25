В Москве проходит марш памяти Немцова, троих человек задержали

В воскресенье, 25 февраля, в центре Москвы проходит согласованный с властями марш памяти российского оппозиционера Бориса Немцова.

По информации «ОВД-Инфо», правоохранители задержали на марше по меньшей мере троих человек. Среди задержанных – активист Даниил Двинских, который вышел на митинг с небольшим плакатом с лозунгом Борись. На входе на марш также задержали одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника.

По информации полиции, в шествии принимают участие около 4,5 тысяч человек. В заявке на проведение шествия была заявлена численность участников - до 30 тысяч человек, передает «Интерфакс».

Как известно, оппозиционера Бориса Немцова расстреляли вечером 27 февраля 2015 годы у стен Кремля. С тех пор была обнародована пока только одна запись произошедшего. При этом на ней не видно самого момента стрельбы, так как участников инцидента от камеры закрывает проезжающая мимо машина, которая ранее была названа «снегоуборочной».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова. Задержанные - выходцы с Кавказа Анзор Кубашев и Заур Дадаев. Позже следственный комитет РФ заявил, что задержанные причастны к убийству Немцова.

В июле 2017 года убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии, его пособники также получили длительные сроки