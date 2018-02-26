Израильский спутник заснял новейшие российские истребители Су-57 в Сирии

Израильская компания Imagesat International (iSi) опубликовала космические снимки российской авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых, предположительно, зафиксировано место базирования новейших российских истребителей Су-57.

Об этом сообщает издание Haaretz, передает РБК-Украина.

Указано, что iSi является оператором двух спутников типа EROS (Earth Remote Observation Satellite - спутники дистанционного обследования Земли). Предоставленные изданием снимки сделаны спутником Eros B. На них видно, что стоят на стоянке самолеты, очертания двух из них напоминают силуэты российских Су-57. При этом издание не уточнило, когда были сделаны снимки.

В публикации отмечается, что российские истребители пятого поколения еще не готовы к полноценному применению, скорее всего, предполагает издание, они будут проходить испытания в реальных условиях, однако пока не ясно, будут ли они полноценно участвовать в боевых миссиях.

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