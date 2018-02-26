В Ираке к повешению приговорили 16 гражданок Турции за причастность к ИГ

Суд в Ираке приговорил к смертной казни через повешение 16 гражданок Турции за участие в террористической группировке Исламское государство (ИГ).

Об этом сообщает Reuters, передает Новое время.

Суд признал турчанок виновными в том, что они «принадлежали к террористической группировке ИГ и признались в том, что вышли замуж за участников ИГ либо предоставляли членам группировки помощь в организации терактов».

Отмечается, что в Ираке проходят судебные процессы над сотнями иностранок, многие из которых были задержаны вместе с детьми. Более 1300 женщин и детей сдались в августе 2017 года после того, как правительственные войска вытеснили джихадистов из иракского города Таль-Афар. Еще 400 человек сдались или были захвачены во время последующих операций.

Напомним, что власти Ирака казнили через повешение 38 боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды.