Жан Рено приехал в Украину для съемок в украинском фильме

В Украину приехал всемирно известный французский актер Жан Рено. Он прибыл в Карпаты, где должны снимать украинско-французский фильм «Последний шаг», в котором Рено играет главную роль.

Об этом написал глава Госкино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

«Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме «Последний шаг». Сотрудничество со звездами такого масштаба – это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег», – отметил он.

«Последний шаг» – это рассказ на грани психологического триллера и фильма-инициации, между вчерашним и сегодняшним, где каждый элемент подчеркивается и усиливается ретроспективой.

В фильме сыграют украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие. Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Лента должна выйти на широкие экраны в 2019 году.