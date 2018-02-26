Грязь, ямы и поломанные автомобили: Дрон заснял состояние трассы Н-14

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено состояние трассы Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

Ролик опубликовали в группе Николаевского областного совета в Facebook.

Так, с помощью дрона было снято видео, на котором видно, что автомобилям приходится объезжать ямы. Состояние дороги приводит к их поломкам, а из-за болота и грязи асфальтного покрытия практически не видно.

Ранее сообщалось, что жители Водяно-Лорино перекрыли трассу Н-14. К ним выезжал начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко, который пообещал, что 16 февраля к ним приедет грейдер выровнять участок дороги. По его словам, к перекрытию людей подстрекала депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко.

Позднее грейдер выровнял несколько «неприглядных» участков трассы Н-14, которую накануне перекрывали.