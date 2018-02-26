На ближайшие двое суток на Николаевщине прогнозируют метель и гололедицу

На территории Николаевской области на период с 27 февраля по 1 марта ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

«В связи с выходом серии южных циклонов, 27 февраля - 1 марта 2018 ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Усиление ветра до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15˚ мороза, днем 5-10˚ мороза», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 2-3 марта ожидается сохранение холодной погоды.

Напомним, что николаевские спасатели освободили шесть автомобилей, застрявших на заснеженных дорогах.