В Николаеве полиция разыскивает свидетелей нескольких ДТП, участники которых скрылись с места происшествий

Николаевская полиция разыскивает свидетелей пяти дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места аварий.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Отделом розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции за совершение дорожно-транспортных происшествий разыскиваются следующие транспортные средства:

- автомототранспорт, марка и модель которого не известны, водитель которого 14 февраля в Николаеве около 09:40 на ул. Большая Морская в районе д. №55 допустил столкновение с припаркованным «ЗАЗ SENS».

- легковой автомобиль марки «ВАЗ 2106» или «2103» красного цвета, водитель которого 15 февраля в Николаеве около 21:45 на прилегающей территории к д. 91/1 по пр. Героев Украины, столкнулся с автомобилем «HYUNDAI ACCENT».

- автотранспорт «ГАЗель» («маршрутка») белого цвета, водитель которого 10 февраля в Николаеве около 15:40 на проспекте Богоявленском в районе д. №21, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении слева «MERSEDES-BENZ V250».

- автотранспорт «MITSUBISHI» белого цвета (легковой), водитель которого 20 февраля в Николаеве около 13:40 на ул. 7-я поперечная в районе д. №1, допустил наезд на бетонную ограду.

- грузовой автомобиль с прицепом, который подозревается в совершении ДТП, произошедшего 15 февраля в Николаеве около 18:40 на перекрестке ул. Железнодорожной с ул. Космонавтов с автомобилем «DAF TF XF».

«Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в городе Николаеве обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествий или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам 093-230-95 -89, 063-148-55-43, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б / 1, каб. 113», – говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция продолжает розыск свидетелей смертельного ДТП, случившегося на «киевской» трассе.