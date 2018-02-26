В среду в Николаеве СБУ проведет учения – движение в центре города ограничат

В среду 28 февраля состоятся командно-штабные учения (КШУ) Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Об этом сообщает Антитеррористический центр при УСБУ в Николаевской области.

«С утра 28 февраля в рамках КШУ движение транспорта и пешеходов в районе улиц: Большая Морская, Никольская, Фалеевская и Лягина будет частично ограничено», - говорится в сообщении.

Отметим, что наряду со штабными мероприятиями, пройдут и практические тренировки личного состава Управления СБУ, Главного управления Национальной полиции и других ведомств.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве КОРД тренировался штурмовать «заминированное здание с опасными бандитами».