В Службе автодорог отчитались об очистке дорог на Николаевщине

В Службе автомобильных дорог отчитались о проделанной работе по очистке дорог на Николаевщине, а также сообщили, что по состоянию на 26 февраля ограничений в движении на дорогах области нет.

Об этом сообщает пресс-служба САД.

Отмечается, что дорожные службы Николаевской области работали в режиме круглосуточного дежурства.

В пресс-службе сообщают, что подрядные предприятия Службы автомобильных дорог в Николаевской области оперативно осуществляли расчистку от снега и посыпку противогололедными материалами автомобильных дорог общего пользования государственного значения для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта.

«При выполнении работ двое суток было задействовано 92 единицы снегоуборочной техники, на обработку автодорог использовано 1606 тонн песчано-солевой смеси и 167 тонн соли», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Службе автомобильных дорог сообщили, что по состоянию на 26 февраля проезд автомобильными дорогами общего пользования государственного значения обеспечен. Ограничений в движении для любого транспорта на дорогах Николаевщины нет.

Также САД предупреждает водителей о приближающейся непогоде.

«В ближайшие дни сохраняется осложнения погодных условий, поэтому Служба автомобильных дорог в Николаевской области призывает всех участников дорожного движения воздержаться от дальних поездок, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций, на дороге соблюдать Правила дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию. Также напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования Николаевской области, немедленно сообщить оператору диспетчерской службы по тел: (0512) 56-41-16, (067) 512-65-41, и по возможности не продлевать движение, а подождать в местах отстоя транспортных средств и дать возможность беспрепятственной работы дорожной техники», – отметили в САД.

Напомним, что на ближайшие двое суток на Николаевщине прогнозируют метель и гололедицу.