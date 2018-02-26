В Одессе из-за надвигающегося сильного снегопада закрыли школы и детские сады

В Одессе из-за ухудшения погодных условий 27 февраля не будут работать школы и частично детские сады.
Об этом сообщает «Думская»,
Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По данным синоптиков, во вторник в городе ожидается дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад. В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.
Как сообщили в мэрии, в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.
Городские власти просят родителей оставить завтра детей дома.
Ранее сообщалось, что 27-28 февраля на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, в частности, придут метели и снегопады.