В Николаеве планируют созвать заседание оперативного штаба для согласования действий во время обещанной непогоды

В Николаеве порядок действий по предотвращению последствий в связи с обещанной синоптиками непогоды рассмотрят в понедельник, 26 февраля, во время заседания оперативного штаба.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала исполняющая обязанности городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

- Сегодня в 17:00 состоится заседание штаба с участием представителей МЧС, коммунальных служб, управления образования Николаевского горсовета, в связи погодными условиями, поскольку Николаевский гидрометцентр в ближайшие дни прогнозирует сильную метель и гололед. Собственно, в ходе заседания я заслушаю доклады коммунальных учреждений касательно того, насколько готова снегоуборончая техника к очистке дорог в городе, – рассказала Казакова.

Кроме того, по словам Казаковой, на данный момент речь о том, чтобы прервать учебный процесс в школах из-за приближающейся непогоды, не идет.

– В Николаеве и так дети две недели не учились из-за эпидемии гриппа. Обычно у нас циклон с севера, но я только ночью вернулась из Киева – там погода нормальная, – добавила и.о. городского головы.

Напомним, что на ближайшие двое суток на Николаевщине прогнозируют метель и гололедицу.