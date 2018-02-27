Спасатели просят николаевских водителей воздержаться от дальних поездок во время непогоды

Спасатели призывают водителей не выезжать без необходимости во время непогоды, избегать дальних поездок за пределы города и выбирать для путешествий проверенные трассы, а не полевые дороги.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Напомним, что в ближайшие дни на территории Николаевской области ожидается резкое ухудшение погоды – снег, морозы до минус 15 градусов и метель.

«Такие погодные условия создают риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снежного наката на дорогах и гололеда. В случае выезда за пределы города или населенного пункта укомплектуйте автотранспорт необходимым: лопатами, тросом, запасом горюче-смазочных материалов, водой и едой! Не подвергайте себя опасности! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!» - сообщили в ГСЧС.

Патрульная полиция Николаевской области советует николаевцам заранее планировать маршруты поездок, а при возможности вообще отказаться от поездок на время непогоды.

«В условиях снегопада водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим, отказаться от рискованных маневров. Во время снегопада не оставляйте автомобили в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники».

«Пешеходам напоминаем, что при гололеде тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз. При переходе проезжей части обращайте внимание на сложные погодные условия, будьте осмотрительными и осторожными. Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее николаевские спасатели пять раз оказывали помощь водителям, застрявшим в пути из-за гололеда.