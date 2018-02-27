Разработка выпускника школы «Гипанис» стала приложением дня Америки и вошла в топ-200 лучших приложений 2018 года

Станислав Матвиенко Выпускник николаевской школы «Гипанис» Станислав Матвиенко 23 февраля лучшим в рейтинге компании Apple «Мобильное приложение дня Америки».

Об этом говорится в сообщении школы, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что всемирно известная компания Apple определяет в США рейтинг лучших мобильных приложений на конкретный день года. Такую акцию она проводит 200 дней в году. Победители рейтинга автоматически входят в ТОП-200 лучших мобильных приложений Америки.

«Учитывая количество мобильных приложений, существующих в данной стране, переоценить значимость победы украинца в таком рейтинге практически невозможно. Тем не менее, уже на следующей неделе, компания Станислава Allset готовится выпустить на рынок новый продукт», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания Павла Матвиенко RetargetApp, брата-близнеца Станислава, также выпускника школы «Гипанис», является одной из немногих, получивших статус официального партнера компании Facebook.

Талантливые братья близнецы – ровесники независимой Украины, и в 2018 году им исполнится 27 лет.

Напомним, что Allset — это приложение, которое помогает американцам существенно экономить время в ресторанах путем предварительного бронирования столика, осуществления заказа и его оплаты. К сегодняшнему дню Allset сотрудничает с более 1000 ресторанами в США в 10 городах: Сан-Франциско, Пало-Альто, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Остин, Сиэттл, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Сан-Хосе.