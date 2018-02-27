На Николаевщине мужчина на угнанном мопеде столкнулся с «Жигулями» - его госпитализировали

В Березнеговатском районе Николаевщины мужчина на угнанном мопеде совершил дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В пятницу, 23 февраля, около 20:00 в полицию сообщили, что неподалеку от села Малеевка Березнеговатского района столкнулись мопед «Дельта» и автомобиль «ВАЗ-2107». Вследствие ДТП 24-летнего водителя мопеда госпитализировали в больницу с травмами.

На месте происшествия правоохранители получили сообщение, что несколько часов назад с железнодорожной станции Березнеговатское похитили мопед. Инспекторы проверили информацию и выяснили, что угон совершил пострадавший в ДТП мужчина. Также стало известно, что он был ранее судим за имущественные преступления.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас по согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения ДТП, назначили проведение экспертиз и проводят следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что полиция Ингульского района разыскивает «Mercedes», угнанный со двора многоэтажного дома.