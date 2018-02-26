В Николаевской ОГА рекомендуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды

В случае ухудшения погодный условий управление инфраструктуры Николаевской ОГА рекомендует маршрутчикам и владельцам автостанций отменить автобусные рейсы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко.

Напомним, что на ближайшие двое суток на Николаевщине прогнозируют метель и гололедицу.

Так,управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации обращается к владельцам автостанций и на территории Николаевщины с просьбой оперативно сообщать пассажирам и управлению о состоянии на дорогах области каждые два часа, и в случае дальнейшего ухудшения погоды ограничить или вовсе отменить движение автобусных маршрутов.

Также он отметил, что работники управления заступят на круглосуточное дежурство в период непогоды.