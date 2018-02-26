Осужденным могут разрешить держать домашних питомцев, - Минюст

Министерство юстиции намерено разрешить заключенным содержать своих домашних животных в местах заключения.

Об этом рассказал замминистра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов в интервью газете «Сегодня».

По его словам, Минюст готовит изменения в правила внутреннего распорядка заключенных.

«(Предлагаем) разрешить занятия спортом и даже держать домашних животных... Пусть заботятся о ком-то, хотя бы о рыбках», - сказал Чернышов.

В частности, рассматривается вопрос установки в камерах пластиковых аквариумов с рыбками. Также предлагается разрешить осужденным содержать кошек и собак не бойцовских пород.

Напомним, ранее Генпрокуратура опубликовала видео, как сотрудники Одесского СИЗО жестоко избивают заключенных.