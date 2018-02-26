КОП будет кормить детей в школах Николаева до определения победителя тендера

На период до заключения договора управлением образования Николаевского городского совета с победителем тендера на закупку услуг по организации питания в учебных учреждениях города на 2018 год, предоставлять данные услуги будет Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Такое решение было принято во время заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета в понедельник, 26 февраля.

Как известно, 15 февраля тендерный комитет Николаевского горсовета отменил победу киевско-литовской фирмы «Понтем.уа» в тендере на услуги по питанию детей. Отказ аргументировали тем, что киевско-литовская фирма не предоставила должным образом документы. После чего фирма «Понтем.уа» подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины из-за отмены победы в тендере на питание в школах и детсадах.

В ходе заседания исполкома вице-мэр Владимир Крыленко сообщил, что в связи с тем, что действие договора на организацию питания в учебных учреждениях Николаева, заключенного в 2017 году с КОПом, заканчивается 28 февраля текущего года, возникла угроза необеспечения беспрерывного процесса питания детей.

- В прошлом году у нас тендер выиграл наш КОП, и по договору он работал до 1 января текущего года. 1 января текущего года у нас не было победителя, и действующее законодательство нам позволяет продолжить срок действия с тем, кто предоставлял услугу по питанию. Мы продолжили. У нас есть дополнительное условие от 29 декабря 2017 года с нашим комбинатом. Одновременно законодатель сказал, что до окончания нового тендера вы можете использовать 20% от расходов на питание предыдущего года. 20% от прошлого года – сумма, которая предусмотрена в договоре. Эта сумма – это то, что было позволено главному распорядителю – управлению образования – использовать на эту услугу. И завтра эти деньги закончатся. Но законодатель не предусмотрел такую возможность, что за это время, за которое мы эти 20% используем денег, у нас не состоится тендерная процедура.

- Поэтому мы считаем, что данная ситуация – неотложная ситуация, форс-мажорная ситуация. И при таких обстоятельствах считаем целесообразным обратиться к Министерству экономического развития и торговли, Министерству юстиции за разъяснениями касательно дальнейших действий управления образования Николаевского городского совета и урегулировать данный вопрос решением соответствующего органа местного самоуправления, - сказал Крыленко.

Также Крыленко сообщил, что на данный момент на завершающей стадии находится разработка новой программы по организации питания в учебных учреждениях Николаева, согласно которой КОП должен стать распорядителем бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов.

- Аудиторская служба нам предложила, чтобы мы определили получателя средств, как коммунальное предприятие, непосредственно в рамках бюджета города. То есть у нас сейчас есть управление образования, условно это посредник, который получает деньги из бюджета, а потом оглашает тендер на услуги. А нам советуют, чтобы мы определили в бюджете города распорядителя средств, который получит деньги непосредственно от нас, от города, и он будет проводить тендерные процедуры уже по товарам, а не на услуги, - отметил Крыленко. - Поэтому нам надо определить наше коммунальное предприятие (КОП, - прим.), как распорядителя, получателя средств и убрать посредника в качестве управления образования. А контроль возложить на него, на управление образования. Пусть контролирует качество, количество.

В результате данное решение поддержали все члены исполнительного комитета единогласно.

Ранее сообщалось, что изначально тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять Коммунальное производственное предприятие по организации питания и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Также Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.

Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение в вопросе организации питания в учебных заведениях города, заявив, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере.