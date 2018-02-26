«Тяжелая мужская работа»: Опубликовано видео учений морской составляющей Сил специальных операций ВСУ

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Несмотря на погодные условия, морская составляющая Сил специальных операций Вооруженных сил Украины проводит водолазную подготовку.

Об этом говорится в сообщении на странице командования ССО в Facebook.

«Погружение водолазов с открытой и закрытой схемой дыхания, выполнение упражнений стрельб под водой из подводного оружия, движение на скоростных лодках и десантирования из них, базирование водолазного снаряжения под водой, обслуживание водолазного снаряжения и вооружения, другие элементы тактико-специальной и водолазной подготовки. Все это — тяжелая, мужская работа, которая требует от воинов максимальной отдачи», – сказано в подписи к видео.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео переправки морпехов с техникой через Днепр.

Роман Свиридов

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русскийобщество