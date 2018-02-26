Нацсовет просил разместить пиарные ролики о достижениях Луценко как «социальную рекламу»

Ролики, которые демонстрируют достижения Генеральной прокуратуры Украины, транслировались в эфире телеканала «1+1» по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом на запрос «Украинской правды» сообщили в «1+1 media».

«Ролики были размещены по квоте социальной рекламы после получения соответствующего письма от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о социальном характере данного ролика», — говорится в ответе.

«Процедура его размещения аналогична серии социальных роликов, показ которых в эфире канала «1+1» неоднократно осуществлялся ранее, после получения соответствующих документов от Нацсовета», — сообщили на телеканале.

Там отметили, что предыдущие ролики освещали деятельность президента Украины, Кабинета Министров и других государственных ведомств.

Ранее СМИ писали о том, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы.

При этом в Генеральной прокуратуре заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов о работе ведомства и не знают, кто их заказывал.