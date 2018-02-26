«Был допрошен только один человек»: полиция закрыла дело о блокировании телеканала NewsOne

Полиция закрыла дело о блокировании неизвестными здания телеканала NewsOne.

Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

Согласно сообщению, в декабре 2017 года группа неизвестных в балаклавах заблокировала въезд и выезд, а также вход и выход с телеканала мешками и колючей проволокой.

Отмечается, что активисты выдвинули условия журналистам, что телеканал должен изменить свою редакционную политику в угоду данной группе. Блокирование NewsOne продолжалось около недели.

По данному факту сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

«Совершив несколько формальных следственных процессуальных действий и выдержав время, пока значительный общественный резонанс данного события спадет, органы Национальной полиции, а именно - старший следователь Следственного отдела Соломенского управления полиции ГУ НП в Киеве Ярослав Коломиец, решили вообще закрыть уголовное производство», - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно постановлению о закрытии уголовного производства по делу был установлен и допрошен из подозреваемых только 1 человек.

В действиях же этого лица правоохранители увидели все признаки мирной демонстрации, но все же выделили материалы в отношении данного лица для привлечения его к административной ответственности, поскольку данное лицо не сообщило органы власти о своей мирной демонстрации.

Указано, что этому лицу грозит такая административная санкция как "предупреждение".

Согласно сообщению, телеканал NewsOne намерен подать заявление в суд об отмене данного постановления и продолжение уголовного производства и именно по ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

Напомним, 24 января в Киеве неизвестные устроили акцию протеста возле телеканала ZIK.