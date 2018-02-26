Исполком Николаевского горсовета утвердил решение по обеспечению ведения воинского учета

Исполнительный комитет Николаевского городского совета единогласно утвердил решение «О состоянии работы по воинскому учету на территории города Николаева в 2017 году и задачи по обеспечению ведения воинского учета на 2018 год».

Такое решение было принято в ходе заседания исполкома в понедельник, 26 февраля.

Начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета Александр Кондратьев сообщил, что данное решение необходимо для работы по организации проверок состояния воинского учета на территории Николаева.

- В решении указан состав комиссии с привлечением представителей районных военных комиссариатов города, представителей администраций районов Николаева. Здесь же - план проведения проверок и план сверки учетных данных призывников и военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях города Николаева на 2018 год, - сказал Кондратьев.

В результате члены исполкома единогласно поддержали проект решения.

Напомним, что Корабельный районный военный комиссариат объяснил, в каком случае призывники и военнообязанные, которые находятся заграницей, будут сняты с воинского учета.