В Николаеве пройдёт бесплатный цикл тренингов по безопасности для детей

В Николаеве в воскресенье, 4 марта, начнется цикл тренингов для детей и подростков 5-16 лет по безопасности.

Об этом сообщают организаторы проекта «Безпека дитини».

По словам инициатора проекта Вячеслава Симченко - директора Николаевского тепловозоремонтного завода, проект не только поможет дать детям самые базовые практические навыки, чтобы защитить себя, но и покажет родителям реальное положение дел.

- Нет ничего важнее для нас, взрослых, чем жизнь и здоровье наших детей. Но почти ежедневно мы видим и слышим в новостях, что детей могут запросто заманить в машину или увести с собой незнакомцы, даже с детской площадки. Да, в школах есть уроки по безопасному поведению. Да, каждый нормальный родитель бесчисленное количество раз твердит ребенку о правилах безопасности на улице. Но обычно дети не умеют на самом деле ни сориентироваться в случае опасности, ни позвать на помощь, ни отбиться от незнакомца. Мы попытаемся в ходе проекта подкрепить теорию именно конкретными практическими навыками, которые смогут обезопасить ребенка, - рассказал он.

В свою очередь тренер проекта Игорь Конвишер, президент спортклуба «Бульдог», сертифицированный инструктор Крав-мага Мале, отметил, что обучит детей элементарным навыкам самозащиты.

- Для нас это новый опыт, ведь гораздо легче обучить навыкам самообороны взрослых, чем, например, детей-пятилеток. Поэтому всевозможных курсов и тренировок для взрослых в Николаеве много, а для детей до подросткового возраста - ничего. А ведь большинство детей просто растеряются в сложной опасной ситуации, даже не смогут громко закричать и вырваться. Эти и другие элементарные навыки мы отработаем в ходе тренинга, - отметил он

Структура занятия включает в себя: Безопасное поведение вне дома: - выход/вход из/в дома, лифта, подъезда; - поведение на улице; - разговор с незнакомцами; Основы самообороны крав-мага: - избегание захватов; - освобождение от захватов; - основные удары. Поведение после нападения и угрозы нападения. Взаимопомощь при нападении. Моделирование ситуаций.

Сообщается, что «Безпека дитини» стартует с 4 марта и будет включать в себя 10 тренингов для трёх возрастных групп: 5-7 лет, 8-12 и 13-16 лет. Занятия будут проводиться по воскресеньям, до середины апреля, в спортивном зале партнера проекта – общеобразовательной школе №6 в Лесках (остановка Искра). Младшие группы - не более 10 человек, средние и старшие – до 15 человек. Такое небольшое количество детей в группе обусловлено необходимостью тщательной индивидуальной отработки приёмов.

«Запись ребенка осуществляется по e-mail: pressa.ntrz@gmail.com. Необходимо указать ФИО, возраст ребенка и контакты родителей. Администратор проекта Татьяна Жаренова (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005959722071) распределит заявки по группам и сообщит о дате и времени тренинга. Участие – бесплатное», - говорится в сообщении.

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