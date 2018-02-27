В Одессе запретили въезд грузовиков из-за ухудшения погоды

Власти Одессы запретили въезд в город тяжеловесного и крупногабаритного транспорта из-за ухудшения погодных условий.

В соответствующем распоряжении сказано, что запрет начал действовать со вторника, 27 февраля.

Срок действия ограничений в документе не указан. По данным синоптиков, ночью в южной части страны, а днем по всей территории Украины прогнозируется снег, метели (в западных и Житомирской областях небольшой снег).

В южных регионах, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях прогнозируются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Температура ночью 17-22° мороза, в западных, северных регионах и Винницкой области местами 23-27° мороза, днем 9-14° мороза; в Закарпатской, южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

Кроме того, из-за похолодания и возможных снегопадов в Одессе, Измаиле и в шести районах области закрыли школы.

Напомним, на Николаевщине из-за непогоды отменяют автобусные рейсы.