В Киеве встретили николаевского фристайлиста Абраменко, вернувшегося с олимпиады

Первый заместитель председателя Николаевского областного совета Иван Кухта и начальник Отдела физкультуры и спорта Николаевской ОГА Александр Садовский встретили олимпийскую сборную Украины по зимним видам спорта и золотого призера Игр Александра Абраменко в киевском аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщают в пресс-службе облсовета.

Так, в полночь 27 февраля украинские спортсмены вернулись с зимних Олимпийских Игр в Пхенчхан. Сборную Украины в аэропорту встретили родные и близкие, а также заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич, глава Департамента олимпийских видов спорта Роман Вирастюк, экс-министр спорта Равиль Сафиуллин, спортивные функционеры, болельщики, представитель ВСУ (многие атлеты члены Центрального спортивного клуба Вооруженных сил).

Также в терминале «Борисполя» состоялась мини пресс-конференция. По словам обладателя единственного украинского «золота» Александра Абраменко, для него право нести национальный флаг стало большой гордость. Он выразил надежду, что эта медаль не станет для него последней и отметил, что в ближайшее время хочет отдохнуть.

В свою очередь Вирастюк заявил, что еще до старта Олимпийских Игр был уверен в успехе николаевского фристайлиста.

- Я знаю, как трудно было организовывать поездку в Корею, это огромные усилия и куча потраченных нервов. Еще до Олимпиады я знал точно, что Саша вернется с медалью, но не был уверен с какой именно. Он молодец, он участник этапов Кубка мира и обладатель Хрустального глобуса. Рад, что Украина с этих Игр возвращается с медалью, - отметил он.

По словам Кухты, встретить николаевского чемпиона - честь и приятная обязанность для него.

- Украинская олимпийская дружина получила лишь одну медаль в Корее. Это печально, с одной стороны, но с другой стороны очень приятно, что награда золота и добыта именно воспитанником николаевской школы фристайла. Большое спасибо и искренние поздравления тренерский штаб за это золото. Это их победа, в том числе. А для меня, как заместителя председателя облсовета, встретить нашего триумфатора в аэропорту - это честь и почетная обязанность, - подчеркнул заместитель председателя облсовета.

А Садовский отметил, что успех Александра Абраменко - это показатель феноменальной работы тренеров.

- Огромное спасибо тренеру Саше - Максиму Нескромному, тренеру Кобельнику Юрию Михайловичу и тренеру олимпийской сборной Энверу Аблаеву. Они проделали титаническую работу для этой медали, - поблагодарил он.

Отмечается, что фристайлист прибудет в Николаев днем во вторник, 27 февраля.

Напомним, что николаевскому фристайлисту Абраменко вручили золотую медаль – на Зимней Олимпиаде прозвучал Гимн Украины. Позднее выяснилось, что ему Министерство молодежи и спорта Украины выдаст награду в 125 тысяч долларов США по курсу НБУ и купят в Николаеве квартиру за деньги из городского бюджета.