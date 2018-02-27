В Николаеве школы из-за непогоды приостанавливают учебный процесс

В Николаеве, во вторник, 27 февраля, из-за снегопада и порывистого ветра в некоторых школах отменили занятия и отпустили учеников по домам.

Об этом сообщают николаевцы в социальных сетях.

Так, в ряде школ и гимназий детей из отдаленных районов отпустили домой. Также администрации некоторых детсадов попросили родителей забрать своих детей в ближайшее время.

В комментарии «Преступности.НЕТ» и.о. мэра Татьяна Казакова сообщила, что так как идет усиление ветра и погодные условия к вечеру усложнятся, то образовательный процесс в школах приостановлен.

- Это инициатива школ и детских учреждений, также штабом принято решение о временном прекращении учебного процесса. Нам наши дети дороже! Мне каждые два часа поступают доклады от руководителей городских служб об изменении погодных условий, о количестве снегоуборочной техники, вышедшей на улицы города. В 18:00 ожидаются усиленные порывы ветра, которые могут привести к увеличению толщины снежного покрова, - прокомментировала она.

Также, она сообщила, что с завтрашнего дня, 28 февраля, все школы и детские сады города приостановят свою работу.

Обновлено в 14:41:

На странице в Facebook Николаевского городского совета уточнили, что учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме.

Напомним, что во вторник утром, 27 февраля, в Николаевской области начался обещанный снегопад, усиливаемый порывами ветра.

Ранее николаевские школы закрывались на карантин из-за увеличения количества заболеваемости детей на грипп и ОРВИ.