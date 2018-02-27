В здании Николаевской ОГА пенсионеры-силовики вновь митинговали, требуя перерасчета пенсий

В зале Николаевской областной государственной администрации во вторник, 27 февраля, состоялся митинг-пикет силовиков-пенсионеров, которые требуют перерасчета пенсий для ветеранов МВД, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе данного митинга пенсионеры МВД требовали, чтоб вопрос об отмене Постановления Кабинета Министров Украины №103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц», которое предусматривает пересчет пенсий до 2020 года, был вынесен на рассмотрение сессии Николаевского областного совета. Однако, как заявил один из депутатов облсовета, это будет не ранее, чем в конце марта.

– Мы в очередной раз просим представителя областного совета вынести вопрос о поддержке требований пенсионеров на сессию областного совета, и это решение направить лично народным депутатам от Николаевщины для тщательного изучения и применения в законотворчестве, поскольку они не совсем понимают. То есть единственным посредником для общения с народными депутатами, от которых сейчас зависит принятие Постановления 7492, и непринятие проекта Закона, который ухудшает наше положение, может являться Областной совет. Мы очень просим это вынести отдельным вопросом на рассмотрение, изучить этот вопрос, подготовить, и направить народным депутатам от Николаевщины для того, чтобы они поддержали нашу позицию, – заявил один из участников митинга Александр Шевченко.

Также участники митинга отметили, что они выступают против Постановления Кабмина №103, поскольку, по их словам, оно является незаконной и подлежит отмене. В итоге участники данного мирного протеста решили отправить обращение Президенту Украины, Премьер-министру, а также в Николаевский областной совет, и Николаевскую областную государственную администрацию.

Напомним, что ранее возле Николаевской областной государственной администрации митинговали пенсионеры-силовики, которые требуют перерасчета пенсий бывшим сотрудникам МВД.