На Николаевщине пиротехники обезвредили боеприпас времен минувших войн

На Николаевщине во вторник, 27 февраля, пиротехники уничтожили минометную мину, найденную в поселке Березанка.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Отмечается, что минометную мину калибром 82 мм времен прошлых войн обнаружил местный житель на открытой территории во время поиска металоллома. Боеприпас уничтожила группа пиротехнических работ путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели уничтожили найденную минометную мину.