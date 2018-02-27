В Николаеве окончен сверхбыстрый набор на бесплатный цикл тренингов по безопасности для детей

В Николаеве завершен сверхбыстрый набор на бесплатный цикл тренингов для детей и подростков 5-16 лет по безопасности, который начнется 4 марта.

Об этом сообщили организаторы проекта «Безпека дитини».

Так, по слова инициатора проекта Вячеслава Симченко, он был удивлен таким быстрым откликом со стороны желающих принять участие в тренингах.

- Все десять групп участников (дети от пяти до шестнадцати лет) были набраны всего за четыре часа с момента опубликования новостей о проекте и старте приема заявок от родителей. Конечно, мы, инициируя такой цикл практических тренингов, понимали, что это дело важное и нужное. И отвели для информирования горожан и неспешного набора в группы несколько дней. Но, честно говоря, я бы никогда не подумал, что прием заявок от родителей закончится так сногсшибательно быстро, - отметил он.

Также, он сообщил, что заявки до сих пор продолжают поступать, но так как проект имеет свой формат и ограниченную возможность обучить определенное количество детей, и сейчас администратор вынужден отправлять отказы в регистрации.

- Я благодарен каждому неравнодушному родителю за внимание к нашей задумке. Это помогает нам реализовывать новые, реально необходимые проекты для жителей Николаева, - резюмировал Симченко.

На вопрос о том, будет ли продолжение проекта или дополнительный набор в этот (учитывая большое количество заявок) Вячеслав Симченко ответил, что пока важно провести тренинги в уже сформированных группах, отследить результаты и получить отзывы. А уже потом задумываться над каким-либо продолжением.

Напомним, что «Безпека дитини» будет включать в себя 10 тренингов для трёх возрастных групп: 5-7 лет, 8-12 и 13-16 лет. Занятия будут проводиться по воскресеньям, до середины апреля, в спортивном зале партнера проекта – общеобразовательной школе №6 в Лесках (остановка Искра). Младшие группы - не более 10 человек, средние и старшие – до 15 человек. Такое небольшое количество детей в группе обусловлено необходимостью тщательной индивидуальной отработки приёмов.

Отметим, что этот проект не только поможет дать детям самые базовые практические навыки, чтобы защитить себя, но и покажет родителям реальное положение дел.