Нардепы ужесточили наказание за незаконное пересечение границ и въезд в оккупированные боевиками территории

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства» (регистрационный номер 5442).

За это решение проголосовал 251 народный депутат, передает УНИАН.

Данным законом предусмотрено, что в случае невыполнения решения о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства запрещается дальнейший въезд на десять лет, который добавляется к части срока запрета, не истекшего до момента принятия повторного решения.

Также законом определено, что уполномоченные должностные лица органов ГПСУ могут взимать наложенные ими штрафы независимо от их размера в пункте пропуска через госграницу, контрольных пунктах въезда-выезда и местах их дислокации исключительно с помощью безналичных платежных терминалов.

Также предусмотрено, что злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины при исполнении им служебных обязанностей, связанных с охраной государственной границы, суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне или осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или контрольных пунктах въезда-выезда, или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, который участвует в охране государственной границы Украины, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка.

Кроме того, согласно закону, несоблюдение иностранцами и лицами без гражданства установленного порядка регистрации или проживания на территории Украины по недействительным документам или документам, срок действия которых истек, или нарушение установленного срока пребывания в Украине, обнаруженные в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу или контрольных пунктах въезда-выезда влечет предупреждение или наложение штрафа от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законом предусмотрено, что за умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину влечет за собой наложение штрафа от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также устанавливается, что пересечение или попытка пересечения линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции или неконтролируемого участка государственной границы Украины в этом районе любым способом вне контрольных пунктов въезда-выезда или в контрольных пунктах въезда-выезда без соответствующих документов или с использованием поддельных документов или содержащих недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти влекут за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за аналогичные нарушения, влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно закону, лица, которые незаконно пересекли или предприняли попытку незаконно пересечь государственную границу Украины, нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения АТО, совершили злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток.

Пограничникам предоставляется право закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах автоматическую фото- и видеотехнику и использовать полученную с нее информацию для предотвращения, выявления или фиксации правонарушений и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, контрольных пунктах въезда-выезда, а также в контролируемых приграничных районах и в пределах исключительной (морской) экономической зоны Украины».

В Закон Украины «О борьбе с терроризмом» внесена норма, что въезд лиц в район проведения антитеррористической операции и выезд из него осуществляются в порядке, установленном руководителем антитеррористической операции, что подлежит обнародованию в официальных печатных изданиях Украины.

Напомним, 24 февраля в Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.