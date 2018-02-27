Мининфраструктуры не включило николаевский аэропорт в инвестпрограмму – в ОГА объяснили почему

Валентин Гайдаржи В Николаевской облгосадминистрации объяснили, почему КП «Николаевский международный аэропорт» не попало в инвестиционную программу развития региональных аэропортов Министерства инфраструктуры Украины.

О причинах принятия такого решения министерством у себя на странице в социальной сети Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

«На данный момент николаевский аэропорт пока что не может попасть ни в одну из подобных программ, так как на сегодняшний день не имеет сертификата аэродрома и, соответственно, не является субъектом авиационной деятельности», - сообщил он.

При этом добавив, что процесс получения соответствующего сертификата николаевского аэропорта находится на завершающей стадии.

«PS: как мне кажется, в данный момент более актуальным является вопрос – как и по чьей вине так получилось, что николаевский аэропорт оказался единственным среди аэропортов областных центров, который лишился сертификата аэродрома? Случайность это или чьи-то целенаправленные действия? Может на эти вопросы найдете ответ?» - написал Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что КП «Николаевский международный аэропорт» подписало договор с ГП «Украэрорух» о предоставлении услуг по провайдерству радиотехнических средств навигации и посадки в зоне действия николаевского аэродрома.