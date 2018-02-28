Исполняющим обязанности начальника Службы автодорог Николаевщины назначили Максименко из ОГА

Андрей Максименко Андрей Максименко, занимавший должность начальника управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации, назначен на должность заместителя руководителя и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.

Об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили достоверные источники в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

На просьбу прокомментировать данную информацию Максименко ответил, что не знает об этом. В приемной Службы автодорог перенаправили в кадровый отдел, где сказали, что по состоянию на 27 февраля соответствующих приказов о назначении еще не было.

Как известно, начальнику Службы автодорог Николаевщины Сергею Ткаченко 6 декабря 2017 года вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). А вслед за главным дорожником Николаевщины о подозрении в хищениях сообщили директору «БК Дорсервис» Андранику Амирханяну.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 января на баланс Николаевской области передали 3 тысячи 200 километров местных дорог.