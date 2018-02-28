Ситуация с корью в Украине стабилизировалась, - Минздрав

В Украине ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась.

Об этом сообщил руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита, передает УНИАН.

По его словам, за прошедшую неделю корью заболели 783 человека, что на 5% меньше чем на предыдущей неделе.

- По оперативным данным Центра общественного здоровья, за восьмую неделю 2018 года корью заболели 783 человека, из которых 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе, и мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим о снижении заболеваемости, но о стабилизации процесса, – сказал он.

По данным Курпиты, в 2017 году от осложнений кори умерли уже 7 человек – 5 детей и 2 взрослых.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.