На Николаевщине группа компаний «ПАЕК» привлекла свою технику к чистке дорог от снега

Группа компаний «ПАЕК» в связи с ухудшением погодных условий в Николаевской области привлекла свою технику для чистки дорог от снега.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы «ПАЕК».

Так, в помощь райавтодорам депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин и группа компаний «ПАЕК» выпустила свою технику для уборки снега в Еланецком и Снигиревском районах. В то же время, учитывая ожидаемое ухудшение погодных условий, аграрий также пустит технику для расчистки снега и на других направлениях.

- Из года в год к нам обращаются люди с просьбой о помощи в расчистке дорог от снега. После непогоды районы зачастую оказываются полностью отрезаны от центра, а ведь местным жителям необходимо добраться, как на работу, так и в больницу в случае чего. Мы – социально ориентированная компания, потому и я, и руководители предприятий, которые входят в группу компаний «ПАЕК», всегда относятся с пониманием к проблеме и берут на себя расходы по расчистке, — расказал Кормышкин.

В свою очередь представители власти и жители района благодарят Кормышкина и компанию «ПАЕК» за оказанную помощь, уверяя, что без его техники до населенных пунктов невозможно было бы доехать.

Ранее сообщалось, что днем в среду, 28 февраля, на территории Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий.