Заводский райсуд из-за погоды перенес заседание по делу одесского судьи Бурана, стрелявшего в НАБУ

Алексей Буран В среду, 28 февраля, Заводский районный суд Николаева перенес заседание по делу судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По просьбе адвоката подозреваемого судьи Бурана, суд перенес заседание в связи с погодными условиями.

Как известно, судья был разоблачен при получении полумиллионной взятки. 29 марта 2016 года во время проведения обыска в его частном доме судья оказывал сопротивление работникам Национального антикоррупционного бюро и, применив огнестрельное оружие, покинул место проведения следственных действий, пользуясь судейской неприкосновенностью. Работники Национального антикоррупционного бюро задержали Бурана 31 марта 2016 года в здании парламента сразу после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Также ранее сообщалось, что 1 апреля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога для Алексея Бурана. После чего Апелляционный суд Киева после рассмотрения апелляционной жалобы со стороны защиты оставил без изменений решение об избрании меры пресечения для судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана в виде содержания под стражей до 28 мая.

Напомним, что Заводский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей судье Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, до 15 ноября. Также 6 февраля, Заводский районный суд Николаева отпустил из СИЗО под домашний арест одесского судью Алексея Бурана.