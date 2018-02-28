В горсовете Николаева подсчитали обоснованный тариф на проезд в «маршрутках»: «Ориентировочно это 5 гривен 99 копеек»

Отдел цен и ценовой политики Николаевского горсовета подсчитал, что обоснований тариф на проезд в маршрутном такси Николаева должен составлять 5 гривен 99 копеек.

Об этом речь шла в среду 28 февраля на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

По словам начальника отдела цен и ценовой политики Николаевского горсовета Елены Болычевской, представители фирм-перевозчиков предоставили новые данные о своих расходах в 2017 году.

Елена Болычевская Также она напомнила, что текущий тариф в четыре гривны был принят еще в 2015 году, и с того момента подорожали цены на ГСМ (горюче-смазочные материалы), а также поднялась минимальная заработная плата. Однако, загвоздкой в расчете целесообразной цены на тариф остается нехватка данных о пассажиропотоке.

- Любой тариф состоит из нескольких составляющих, основную долю в тарифе составляет ГСМ – 43% от тарифа, 22% зарплата только водителей. Если эти две составляющие мы пересматриваем, а по остальным применяется индекс инфляции с 2015 года, то ориентировочно тариф получается 5 гривен 99 копеек. Если оставляем все остальные данные тарифа без изменений – от нынешнего тарифа, а это 1 гривна 40 копеек, то мы выходим на 5 гривен 10 копеек. Меньше пяти гривен на сегодня это вообще… не о чем говорить, это минимально, - сообщила Болычевская.

Присутствующие на заседании представители различных общественных организаций не согласились с предложенной ценой. По словам Дмитрия Плужника, не все водители приняты на работу официально, хотя в документах указывают, что за всех платятся налоги согласно законам. Также он напомнил, что на прошлой встрече представили фирм-перевозчиков подтвердили, что большинство водителей - это частные предприниматели. И уже исходя из этих данных, следовало бы пересмотреть те 22% на зарплаты, о которых говорила начальник отдела цен.

Что касается заработных плат, с этим пунктом не согласен и депутат транспортной комиссии Владимир Садыков.

- Они сюда включают зарплаты почему-то, и плюс налоги ФОП, причем сами перевозчики говорят, что у них один водитель на маршрутке, в лучшем случае, а считают зарплаты для двух водителей, как положено, - прокомментировал депутат.

На что Болычевская отметила, что отдел цен и ценовой политики горсовета не принимал документы, в которых были указаны ФОП.

Также активисты считают, что затраты на ГСМ намного меньше, так как большинство машин ездит не на бензине, а именно на газу, что ранее подтверждали и сами представители фирм-перевозчиков, и исходя из этого ГСМ должен составлять 20% от стоимости тарифа.

В итоге глава транспортной комиссии Владимир Евтушенко отметил, что комиссии приняла решение рекомендовать профильным заместителям городского головы Николаева, отделу цен совместно с общественниками и представителями фирм-перевозчиков рассмотреть обращение перевозчиков на счет поднятия цен на тариф и окончательное решение вынести на исполком.

- Что вы там решите, как вы там решите, у нас (на транспортной комиссии, - ПН) этот вопрос больше рассматриваться не будет, - подытожил Евтушенко.

Напомним, ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. В ходе заседания исполкома 26 января вопрос о повышении тарифа на проезд не рассматривался, а и.о. городского головы Татьяна Казакова предложила собрать круглый стол для обсуждения вопроса.

Затем заместитель городского головы Николаева по вопросам транспорта Александр Садыков сообщил, что вопрос о повышении цен на проезд в маршрутных такси находился на изучении отдела цен и ценовой политики горсовета. Отметим, что реальную себестоимость проезда в транспорте не могут рассчитать из-за отсутствия данных о пассажиропотоке.